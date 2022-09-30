Економіка

НБУ заборонив перекази на картки іноземних банків

30 Вересня 2022 14:14
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нбу

Національний банк вирішив заборонити P2P-перекази з гривневих карток на картки фізичних осіб іноземних банків за кордоном. Про це повідомляється на сайті НБУ.

“Дозвіл на Р2Р-перекази за кордон з гривневих платіжних карток, ухвалений у квітні 2022 року, дав змогу українцям підтримати під час найважчого періоду своїх близьких, які вимушено переїхали в інші країни через повномасштабну агресію РФ. Після понад семи місяців воєнного стану роль такого інструмента для підтримання громадян за кордоном зменшується, водночас ризики його використання, щоб обійти обмеження на купівлю валюти, збільшуються”, – йдеться в повідомленні регулятора.

Заборона набирає чинності з 5 жовтня.

“Звертаємо увагу, що українці й надалі матимуть змогу переказувати кошти за кордон для оплати навчання (на рахунки навчальних закладів), лікування, транспортування хворих, витрат, пов’язаних зі смертю, а також для сплати аліментів. Крім того, НБУ врахував запити громадян та дозволив із 1 жовтня переказувати кошти за кордон для оплати навчання на рахунок юридичної особи-нерезидента, яка відповідно до наданих навчальним закладом повноважень здійснює приймання коштів. Також громадяни можуть переказувати кошти між гривневими платіжними картками українських банків, незалежно від країни фактичного перебування клієнта”, – йдеться у повідомленні регулятора.


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