Спорт

Названо місто-господар зимових Олімпійських ігор-2030
24 Липня 2024 13:15
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олімпіада
Фото: olympics.com

Зимові Олімпійські ігри-2030 пройдуть у французьких Альпах. Відповідне рішення було ухвалено Міжнародним олімпійським комітетом.

Альпи здобули статус основного претендента у червні 2024 року. З того часу МОК провів перемовини з владою країни щодо можливості підготовки регіону до проведення змагань.

Французькі Альпи були не єдиними претендентами на проведення Олімпіади-2030. Спершу на організацію зимових Олімпійських ігор претендувало японське Саппоро, однак ще у грудні 2022 року місцева влада призупинила підготовку заявки через корупційний скандал.

Це четверті Олімпійські ігри, які проходитимуть у Франції. У 1924 році Олімпіада пройшла у Шамоні, у 1968-му — в Греноблі, а у 1992-му — в Альбервілі.

Загалом календар Олімпіади розписаний до 2032 року. Натомість претендентом на проведення Зимових Ігор-2034 є американський Солт-Лейк-Сіті.


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