Названо ім’я форварда “Міная”, який захистив прибиральницю готелю від п’яного руського

Стало відоме ім’я футболіста «Міная», який зробив зауваження росіянину, який некоректно поводився по відношенню до персоналу турецького готелю.

Росіянин був напідпитку і відверто хамив. Він не вибачався і його просто прибив футболіст «Мінаю».

За даними джерела, це був форвард закарпатської команди Данило Колесник.

Нагадаємо, потім росіянин привів одноклубників розбиратися до представника «Мінаю». І ця розмова знову ж таки привела до бійки.

Бійка відбувалася під музику «Допоможе ЗСУ!».

Російські ЗМІ стверджують, що зіткнення могло виникнути через те, що українці нібито вимагали від начальника ярославського “Шинника” заспівати український гімн.

Той запропонував українцям вийти на вулицю та “розібратися”, однак у конфлікт втрутилися співробітники готелю, і його вдалося погасити.

Голова Закарпатської ОВ Віктор Микита підтвердив факт зіткнення та привітав футболістів “Мінаю” з “перемогою”.

За даними журналіста Романа Бебеха, російські футболісти мають намір з’їхати з цього готелю. “Гравці “Шинника” терміново зняли екіпірування та збираються евакуюватися з готелю, поки Мінай тренується! (Це не жарт!)”, – написав він у соцмережі.

Пізніше з’явилося відео начебто цієї бійки. Судячи з нього, гравець російського “Шинника” лежить на підлозі. Бійку намагаються розняти.