Суспільство

Названо 4 категорії пенсіонерів, які не отримають індексацію у 2023 році

25 Березня 2023 15:14
4
читать на русском →
пенсія

І хоч напередодні березневої індексації усім категоріям пенсіонерів обіцяли підвищити пенсії, є чотири категорії, які додаткових виплат все-таки не отримали.

Серед них є судді та прокурори, повідомляє 24 канал.

До числа тих, кому у березні не проіндексували пенсії належать пенсіонери, що продовжують працювати та які мають невеликий страховий стаж, а розрахунковий розмір їхньої пенсії нижчий за 2 100 гривень. Також це стосується колишніх працівників прокуратури, громадяни, які отримують пенсії у розмірі понад максимально можливу суму, встановлену законодавством України (зараз максимальна пенсія в Україні дорівнює десяти прожитковим мінімумам для осіб непрацездатного віку, тобто 20 930 гривень). Остання категорія – ті, хто одержує щомісячне довічне грошове утримання, наприклад судді.

В середньому пенсія зросла на 19,7%, тобто приблизно на 600 гривень. Якщо раніше середня пенсія для пенсіонерів, які не працюють, була на рівні 4 622,59 гривні, то зараз – 5 219,69 гривні. Однак індексація застосовувалася до “голої” пенсії, без урахування надбавок.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Березня 2023 09:37
83

Росія відмовилася від подальшого наступу і зосереджується на стримуванні Сил оборони – Вloomberg
25 Березня 2023 14:15
18

Україна не може почати контрнаступ через недостатню кількість зброї
25 Березня 2023 12:41
20

У заповіднику “Асканія-Нова” окупанти встановили свою адміністрацію
25 Березня 2023 11:39
46

Штурм росіянами Бахмута зайшов у глухий кут, – британська розвідка
24 Березня 2023 21:54
93

Ворог намагається взяти Авдіївку в кільце, але вже видихається – Сили оборони
Останні новини
усі новини

Думки

Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
усі думки