Названо 4 категорії пенсіонерів, які не отримають індексацію у 2023 році

І хоч напередодні березневої індексації усім категоріям пенсіонерів обіцяли підвищити пенсії, є чотири категорії, які додаткових виплат все-таки не отримали.

Серед них є судді та прокурори, повідомляє 24 канал.

До числа тих, кому у березні не проіндексували пенсії належать пенсіонери, що продовжують працювати та які мають невеликий страховий стаж, а розрахунковий розмір їхньої пенсії нижчий за 2 100 гривень. Також це стосується колишніх працівників прокуратури, громадяни, які отримують пенсії у розмірі понад максимально можливу суму, встановлену законодавством України (зараз максимальна пенсія в Україні дорівнює десяти прожитковим мінімумам для осіб непрацездатного віку, тобто 20 930 гривень). Остання категорія – ті, хто одержує щомісячне довічне грошове утримання, наприклад судді.

В середньому пенсія зросла на 19,7%, тобто приблизно на 600 гривень. Якщо раніше середня пенсія для пенсіонерів, які не працюють, була на рівні 4 622,59 гривні, то зараз – 5 219,69 гривні. Однак індексація застосовувалася до “голої” пенсії, без урахування надбавок.

