Названа нова дата бою Усика та Ф’юрі

Поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі відбудеться 17 лютого.

Про це повідомляє International Boxing News.

За інформацією джерела, боксери вже підписали контракт на титульний бій у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Офіційне оголошення поєдинку відбудеться цього тижня.

🥊 FURY/USYK SIGNED FOR FEB 17?! @Tyson_Fury and @usykaa are RUMOURED to have SIGNED for the UNDISPUTED Heavyweight title CLASH for February 17 in Riyadh, Saudi Arabia!💥



Announcement expected this week‼️#FuryUsyk pic.twitter.com/D2KVgsI2zV