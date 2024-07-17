Суспільство

Науковці закликають Зеленського ветувати закон про скасування переходу на літній час
17 Липня 2024 21:41
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Громадське об’єднання науковців “Академія наук вищої школи України” написала президенту Володимиру Зеленському листа в якому просить ветувати закон №4201 про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. На думку науковців, це суперечить астрономії, економії світла та політичній логіці.

Звернення президента Академії Олександра Наконечного 17 липня опублікувала “Новинарня“.

Науковці наводять три аргументи проти закону:

  • з ухваленням законопроєкту Україна відійде від загальної практики обчислення часу в країнах ЄС та інших держав, що підтримують Київ у війні проти Росії. Наразі відмовилися від використання літнього часу Росія, Білорусь і Китай. Отож, за словами Наконечного, Україна прийняла варіант, “характерний для тоталітарного світу. Таке рішення важко пояснити з точки зору будь-якої політичної логіки”;
  • за законом наприкінці червня в Києві світатиме о 3-й ранку, а сутенітиме о 20-й вечора (зараз – о 4-й і о 21-й відповідно);
  • світло витрачатиметься марно — це випливає з попереднього аргументу. Через це зростуть витрати на електрику в установ і підприємств у вечірні години навесні, влітку та восени. Це матиме “особливо відчутний ефект” в умовах постійних відключень електроенергії.

В Академії нагадують, що ідею переведення годинників вперше висловив у 1784 році вчений і політик Бенджамен Франклін.

“Літній час на території УНР було вперше встановлено з 14 квітня по 14 вересня 1919 року. Це було зроблено для того, щоб повніше використовувати для потреб людини світловий час у літні місяці”, — йдеться в заяві.

А ще Академія каже, що на сьогодні немає авторитетних досліджень, які б засвідчували серйозний негативний вплив переведення часу на людину, її фізичний і моральний стан.


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