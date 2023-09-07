Політика

НАТО не бачить ознак, що Росія била по Румунії навмисно

7 Вересня 2023 12:29
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росія, нато

НАТО не бачить ознак того, що уламки безпілотника, знайдені на території Румунії, були наслідком навмисної атаки Росії проти країни.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, виступаючи перед європарламентарями, повідомляє Reuters.

“У нас немає жодної інформації, яка б вказувала на навмисну атаку з боку Росії, і ми чекаємо на результати розслідування, що триває”, – сказав Столтенберг.

4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки “Шахедами” на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент.

Проте 6 вересня міністр оборони підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.


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