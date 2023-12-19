Наступного року Україна виробить мільйон дронів, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у наступному році українське виробництво планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії. Про це стало відомо на пресконференції за підсумками 2023 року для українських і закордонних медіа.

Президент зазначив, що позитивно ставиться до збільшення виробництва дронів та наголосив, що повинна бути розроблена спеціальна інфраструктура щодо управління дронами.

“Найліпше, нерадянська, проста, щоб використовувати дуже швидко. У мене була Ставка й одним із ключових питань було виробництво дронів і постачання”, – наголосив він.

Зеленський наголосив, що йому “дуже не подобається”, коли логістичного в Україні залишаються бюрократичні радянські процеси, які заважають постачанню дронів на фронт.

“Коли 26 000 дронів лежали на одному складі й не доїхали до фронту. Було дуже гучно на ставці, але не може бути таких пауз і проблем. Я шокований від того, як може не доїхати те, що вироблене нами. Це ми поборемо [логістичні проблеми]”, – сказав він.

Президент зауважив, що українські воїни будуть отримувати в бригади вітчизняні дрони, а українське виробництво виробить мільйон дронів у 2024 році.

“Щодо виробництва – мільйон дронів у наступному році ми виробимо. Що стосується артилерії – вона буде збільшуватися, снаряди 155-мм калібру. На жаль, з пострілами поки що дуже складно, дуже дефіцитний продукт”, – повідомив Зеленський.