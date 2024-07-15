Наступ росіян на Харків провалився, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступ РФ у Харківській області провалився. Сили оборони зупинили ворога.

Про це він сказав на пресконференції 15 липня.

“Їх наступ провалився. Визнають всі експерти – наступ Росії на Харків провалився. Я б сказав, що був зупинений нашими воїнами й відповідною зброєю. Все ж таки будемо цінити високо службу наших хлопців”, – заявив Зеленський.

10 травня росіяни спробували прорвати лінію оборони на півночі Харківщини. Президент Зеленський тоді заявляв, що російські війська почали нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські війська розширили зону активних бойових дій на 70 км.

Наразі бойові дії тривають у місті Вовчанськ та селищі Глибоке, ворог активно задіює авіацію.