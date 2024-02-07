Кримінал

Наслідки атаки БПЛА на Новомосковськ: Потрощено майже всю комунальну техніку. 

7 Лютого 2024 11:31
читать на русском →
ракетний удар
РФ вдарила по підприємству у Новомосковську, потрощена майже вся техніка / Фото: ОВА

Війська РФ вночі атакували Новомосковськ на Дніпропетровщині, пошкодивши комунальну техніку.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

“Через нічну атаку у Новомосковську потрощена майже вся комунальна техніка. Трактори, екскаватори, багатофункціональні машини, самоскид…

Ворожі безпілотники побили підприємство, яке займається благоустроєм міста. Дбає про затишок. Тепер прибирати вулиці чи розчищати сніг практично нічим”, – йдеться в повідомленні.

Також вранці лунали вибухи на Павлоградщині. Сили ППО збили ракету, водночас є “прильоти” по інфраструктурному об’єкту. Люди не постраждали.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Лютого 2024 13:30

Рада підтримала у першому читанні законопроект про мобілізацію
7 Лютого 2024 14:29

Росіяни вдарили по Харкову ракетами північнокорейського виробництва
7 Лютого 2024 13:41

На Куп’янському напрямку фіксують близько 40 тис. військових РФ — Синєгубов
7 Лютого 2024 12:57

Рада відправила у відставку міністра в справах ветеранів Лапутіну
7 Лютого 2024 11:53

У Сенаті пропонують розглядати допомогу Україні окремо від питання захисту кордону
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
усі думки