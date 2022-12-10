Наші війська в кількох кілометрах від Кремінної, – Гайдай

Голова військової адміністрації Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що українські військові підійшли впритул до Кремінної і знаходяться в декількох кілометрах від міста.

“Наші війська в декількох кілометрах від Кремінної. Сподіваюсь, до Нового року ще будуть новини щодо деокупації населених пунктів регіону”, – повідомив Гайдай в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що деокупація Луганщини буде дуже складною, адже росіяни “добре підготувалися”, щоб захищати свої позиції.

Голова ОВА зазначив, що “свої останні підготовлені підрозділи росіяни розмістили біля Сватового і Кремінної”.

Значною є і допомога партизанів на Луганщині, завдяки яким відбувається “певна “бавовна”. Гайдай переконаний, що наприкінці зими Сили оборони на Луганщині можуть вийти на лінію розмежування 2014 року, а протягом 2023 року – звільнити всю область.