Кримінал

Народному депутату Ренату Кузьміну повідомлено про підозру у державній зраді

5 Жовтня 2022 15:35
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дбр

За матеріалами ДБР в.о. Генерального прокурора повідомив про підозру у державній зраді народному депутату України Ренату Кузьміну, повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

У межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення рф розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада) за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

Наразі встановлюється місцезнаходження Рената Кузьміна, проведено понад 10 одночасних обшуків за місцями його можливого перебування.

Досудове розслідування триває.


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Народному депутату Ренату Кузьміну повідомлено про підозру у державній зраді
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