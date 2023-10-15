Найзапекліші бої точаться на Куп’янському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках – Генштаб

Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних та 54 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 4 атаки ворога неподалік Кліщіївки та Андріївки.

українські воїни відбили 4 атаки ворога неподалік Кліщіївки та Андріївки. На Авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Сєверне Донецької області. Загалом Сили оборони відбили тут понад 15 атак ворога.

окупанти вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Сєверне Донецької області. Загалом Сили оборони відбили тут понад 15 атак ворога. На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили понад 15 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області.

протягом доби Сили оборони успішно відбили понад 15 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку ворога в районі північніше Приютного Донецької області.

українські воїни відбили атаку ворога в районі північніше Приютного Донецької області. На Запорізькому напрямку противник 3 рази намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 удару по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, радіолокаційну станцію та 4 артилерійських засоби противника.