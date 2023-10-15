Найзапекліші бої точаться на Куп’янському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках – Генштаб

Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних та 54 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.
- На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.
- На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 4 атаки ворога неподалік Кліщіївки та Андріївки.
- На Авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Сєверне Донецької області. Загалом Сили оборони відбили тут понад 15 атак ворога.
- На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили понад 15 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області.
- На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку ворога в районі північніше Приютного Донецької області.
- На Запорізькому напрямку противник 3 рази намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.
Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 удару по зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, радіолокаційну станцію та 4 артилерійських засоби противника.