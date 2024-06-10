Мустафа Найєм написав заяву про звільнення з посади голови Агентства відновлення.

Про це повідомив Найєм у Facebook.

“Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження.

Починаючи з листопада минулого року, команда Агентства почала стикатися з постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод”.

За його словами, Агентству відновлення повністю скасували бюджет на проекти з відновлення та утримання доріг.

“Я усвідомлюю обмеженість ресурсів та важливість військових витрат. Але скасування коштів на утримання інфраструктури неминуче позначиться в першу чергу на стані доріг оборонного значення і, як наслідок, на всій військовій логістиці. Якщо це не зміниться, наступного сезону нас чекає ускладнення військової логістики та експорту продукції”, − пояснив Найєм.

Ще однією причиною свого рішення він назвав те, що команду “почали “кошмарити” бюрократією, коли документи на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення погоджувалися в Уряді місяцями, поверталися по 6-8 разів з безглуздими зауваженнями, затримувалися по декілька місяців, а деякі не погоджені й досі”.

За його словами, просто зараз уряд вже третій місяць не погоджує виплату майже 150 млн євро, які були запозичені державою у ЄІБ для критично важливих проектів, у тому числі, водогону та захисту енергетики.

“Все це має наслідки, про які я неодноразово офіційно повідомляв. Невчасна оплата роботи підрядників підриває довіру до держави; затримка з фінансуванням − сповільнює, а у деяких напрямках − повністю зупинило будівельні роботи, а це – втрата довіри і ринку, і місцевої влади, і громадян. Але головне, що усе це негативно впливає на обороноздатність країни, логістику вантажів, захист критичної інфраструктури та експорт наших товарів. Зрозуміло, що такі дії рано чи пізно мають спричинити критику нашої команди і невдоволення міжнародних партнерів”.