Найважче піхотинцям на передній лінії, – пресофіцерка про ситуацію в Бахмуті

Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на лінії фронту. Однак наші воїни продовжують боронити місто у важких боях. Зокрема зараз найважче піхотинцям.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла пресофіцерка 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” Ірина Рибакова.

За її словами, позиції піхоти розташовані найближче до ворожих, тому саме піхотинцям зараз ледь не найскладніше.

Ірина Рибакова відзначила, що ситуація в місті динамічна та змінна, як і на всьому фронті. Однак сьогодні, у порівнянні з іншими днями, дещо менше обстрілів з боку ворога. Щоправда, зараз погіршилися погодні умови.

Щодо настроїв серед військових, то Рибакова відзначила, що наші воїни в доброму гуморі та готові боронити місто до кінця.

Однак ситуація в піхоти складніша. Пресофіцерка розповіла, що їхні позиції зараз неможливо відвідати через постійні ворожі атаки.

“Звичайно, зараз найважче піхотинцям, які воюють на передній лінії. Ми зазвичай не можемо до них доїхати, просто, тому що наші піхотні позиції розташовані за річкою в так званому районі Забахмутка, який зараз сумнозвісним став, адже саме там проходить лінія фронту і саме там зав’язуються основні бої”, – розповіла Рибакова.

Пресофіцерка наголосила, що саме ці люди тримають фронт, тому всім нам потрібно молитися за них, тримати кулаки та підтримувати.