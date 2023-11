“Найпродуктивніші переговори”: Чим закінчилась зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна

В Сан-Франциско завершилась зустріч американського президента Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Байден вже назвав переговори “великим прогресом”.

Президент Джо Байден у соцмережі Х заявив, що під час зустрічі було досягнуто “великого прогресу”. Пізніше на пресконференції він сказав, що це були “одні з найефективніших переговорів”.

I’ve just concluded a day of meetings with President Xi, and I believe they were some of the most constructive and productive discussions we’ve had.



We built on groundwork laid over the past several months of diplomacy between our countries and made important progress. pic.twitter.com/0RT1q0FZHr