Найпоширеніші міфи про ігрові автомати

Перші ігрові автомати почали з’являтися ще у другій половині XIX століття. Й за цей час вони пройшли довгий шлях еволюції та розвитку. Проте попри «поважний вік» з ними пов’язано чимало різноманітних міфів та домислів, які у більшості випадків не мають нічого спільного з реальністю. А тому сьогодні ми хочемо спростувати деякі з найпоширеніших міфів, які існують вже не перше десятиліття.

Зараз слоти є найпопулярнішим видом азартних розваг у світі. Можете самостійно в цьому переконатися, ознайомившись з переліком ТОП 10 казино: у кожному з них є слоти. Й більшість гравців грає саме в них. Але й надвисока популярність не вберегла слот-машини від появи міфів:

Ймовірність виграшу вища в певний час доби

Це неправда. Жоден розробник слотів не регулює час, коли шанси на виграш будуть вищими. Це просто не має сенсу, адже подібний підхід може призвести до того, що в інший час відвідувачі казино просто не будуть грати в слоти. В онлайн-казино, до речі, ситуація аналогічна. Наприклад, слоти Champion Casino дають однакові шанси незалежно від часу доби чи дня тижня.

Якщо в ігрових слотах тягнути за важіль, а не використовувати кнопки, шанси на виграш вищі

Це також міф. Єдине, що насправді може змінити використання важеля, — це збільшити кількість обертів барабана. Однак це жодним чином не впливає на шанси зірвати джекпот. Тому грайте так, як вам зручніше. Та й зараз більшість азартних гравців використовують онлайн-слоти, як наприклад, в Slotor 777. Важелів тут в принципі немає.

Співробітники казино знають «щасливі слоти»

Жоден співробітник не може знати, що той чи інший ігровий автомат частіше дає виграші та є «щасливим». Так, у різних слотів може відрізнятися RTP (коефіцієнт віддачі). Але це у більшості випадків загальнодоступна інформація, яку гравець може отримати навіть на сайті розробника того чи іншого слота. Тому намагатися «підкупити» співробітника казино, щоб той вказав на «щасливий» слот, — це даремна трата грошей.

Шанс на виграш залежить від того, як довго у слоті не було виплат

Насправді час «великого куша» не має чітких рамок. Проте дехто впевнений, що чим довше слот не дає великого виграшу, тим вищі шанси отримати його найближчим часом. Іноді це дійсно так. Але бувають й інші випадки — коли гравці зривають великі джекпоти практично один за одним. Тому просто сидіти і чекати, поки слот «набере грошенят», у більшості випадків немає сенсу.

Найменше шансів на виграш — в слотах, що знаходяться на вході в казино

Це настільки розповсюджений міф, що про нього навіть неодноразово писали в книгах про азартні ігри. Буцімто слоти, які знаходяться на вході в казино, призначені для «випадкових гравців», які просто заходять в заклад з цікавості, кілька разів крутять барабан, програють трохи грошей і йдуть далі по своїх справах. Певна логіка в цьому є, але насправді шанси на виграш абсолютно однакові, незалежно від того, де в закладі розташований той чи інший слот. Все залежить виключно від вашого везіння.