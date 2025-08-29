“Найменшій дівчинці не виповнилося й трьох років”: Зеленський про удар РФ по Києву

На місці російського удару по житловому будинку в Києві у Дарницькому районі завершилися рятувальні роботи. Триває розбір зруйнованих конструкцій.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Відомо про 22 загиблих тільки в цьому одному будинку, серед жертв — четверо дітей.

“Найменшій дівчинці не виповнилось і трьох років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих”, — написав Зеленський.

Загалом у ніч на 28 серпня росіяни вбили 23 людей у Києві, 53 людини зазнали поранень. Залишається невідомою доля вісьмох людей.

“Коли замість дипломатії Росія обирає балістику, продовжує модернізовувати «шахеди» для вбивств та розвиває взаємодію з такими субʼєктами, як Північна Корея, це означає, що світ повинен реагувати відповідно. Потрібні сильні санкції, сильний тиск, сильні кроки, щоб вбивці не відчували безкарності”, — підсумував президент.