        Суспільство

        “Найменшій дівчинці не виповнилося й трьох років”: Зеленський про удар РФ по Києву

        Галина Шподарева
        29 Серпня 2025 10:51
        читать на русском →
        Квіти та іграшки біля зруйнованого будинку / Фото: ДСНС
        Квіти та іграшки біля зруйнованого будинку / Фото: ДСНС

        На місці російського удару по житловому будинку в Києві у Дарницькому районі завершилися рятувальні роботи. Триває розбір зруйнованих конструкцій.

        Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

        Реклама
        Реклама

        Відомо про 22 загиблих тільки в цьому одному будинку, серед жертв — четверо дітей.

        “Найменшій дівчинці не виповнилось і трьох років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих”, — написав Зеленський.

        Загалом у ніч на 28 серпня росіяни вбили 23 людей у Києві, 53 людини зазнали поранень. Залишається невідомою доля вісьмох людей.

        “Коли замість дипломатії Росія обирає балістику, продовжує модернізовувати «шахеди» для вбивств та розвиває взаємодію з такими субʼєктами, як Північна Корея, це означає, що світ повинен реагувати відповідно. Потрібні сильні санкції, сильний тиск, сильні кроки, щоб вбивці не відчували безкарності”, — підсумував президент.  

        Аварійно-рятувальна операція у Києві / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини