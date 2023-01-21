Наймасовіша медична евакуація: хворих із Херсона перевезли на Львівщину

21 січня на Львівщину привезли хворих з Херсона. Це наймасовіша медична евакуація з початку війни. Щоб забрати усіх людей, було залучено 26 карет швидких.

Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький. Він зазначив, що хворих привіз спеціальний потяг.

“Усі пацієнти – люди старшого віку, які перебували у медзакладах Херсона та околиць. У Львівську область їх привіз спеціальний потяг. Дякую фахівцям Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф та їхнім колегам з Польщі, які оперативно зустріли пацієнтів та скерували на подальше лікування у медзаклади нашої області”, – повідомив Максим Козицький.

Зазначають, що для медичної евакуації залучили 26 карет “швидкої”.

“Для цього залучили 26 карет “швидкої”. Люди, яких евакуювали, – у безпеці і отримують всю необхідну допомогу. Також дякую «Лікарі без кордонів» за супровід людей з Херсонщини на Львівщину”, – наголосив Козицький.

При цьому точну кількість людей, яких евакуювали, не уточнюють. Ймовірно, серед хворих були й маломобільні люди.