Новини

Наймасовіша медична евакуація: хворих із Херсона перевезли на Львівщину

21 Січня 2023 17:19
21
евакуація, херсон

21 січня на Львівщину привезли хворих з Херсона. Це наймасовіша медична евакуація з початку війни. Щоб забрати усіх людей, було залучено 26 карет швидких.

Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький. Він зазначив, що хворих привіз спеціальний потяг.

“Усі пацієнти – люди старшого віку, які перебували у медзакладах Херсона та околиць. У Львівську область їх привіз спеціальний потяг. Дякую фахівцям Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф та їхнім колегам з Польщі, які оперативно зустріли пацієнтів та скерували на подальше лікування у медзаклади нашої області”, – повідомив Максим Козицький.

Зазначають, що для медичної евакуації залучили 26 карет “швидкої”.

“Для цього залучили 26 карет “швидкої”. Люди, яких евакуювали, – у безпеці і отримують всю необхідну допомогу. Також дякую «Лікарі без кордонів» за супровід людей з Херсонщини на Львівщину”, – наголосив Козицький.

При цьому точну кількість людей, яких евакуювали, не уточнюють. Ймовірно, серед хворих були й маломобільні люди.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Січня 2023 17:52
42

США радять Україні відкласти контрнаступ, – Reuters
21 Січня 2023 18:48
9

У Вашингтоні вважають, що українські захисники можуть втратити Бахмут
21 Січня 2023 14:20
52

Українці почнуть навчання на Leopard 2 попри відсутність домовленості на їх постачання
21 Січня 2023 11:43
184

Ситуація на фронті зайшла в глухий кут, – розвідка Британії
21 Січня 2023 11:15
72

У Києві почалася церомонія прощанння з Монастирським та іншим керівництвом МВС
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Признано официально: царь мордора — ненастоящий (возможные последствия)
Сергій ПРИТУЛА

Українці тримають стрій!
Александр КИРШ

Мордор мордору по морде, или Удар пуйлом по “вагнеру”: последствия
Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
усі думки