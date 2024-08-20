Найкращі світові банки насіння марихуани у 2024 році

У 2024 році ринок насіння марихуани продовжує розвиватися, пропонуючи все більше різноманітних і унікальних сортів. Виробники насіння конопель активно працюють над поліпшенням генетики насіння конопель, щоб задовольнити зростаючий попит і переваги користувачів.

Відокремимо 4 кращих сідбанка, які виділяються своїми оригінальними насінням марихуани, інноваційними методами селекції та високоякісними продуктами.

Sensi Seeds

Одним з найвідоміших і найшанованіших виробників насіння конопель є компанія Sensi Seeds, заснована 1985 року в Нідерландах. Sensi Seeds відома своїми класичними сортами та внеском у розвиток індустрії канабісу.

Jack Herer, Northern Lights, Super Skunk;

Sensi Seeds спеціалізується на створенні стабільних і високоякісних сортів. Компанія використовує тільки оригінальне насіння марихуани, щоб гарантувати чистоту генетики.

Компанія використовує традиційні методи селекції в поєднанні з новітніми науковими дослідженнями. Селекціонери Sensi Seeds ретельно відбирають батьківські рослини для створення нових гібридів.

Green House Seeds

Green House Seeds – це ще один провідний сідбанк, заснований в Амстердамі. Компанія стала знаменитою завдяки своїм унікальним сортам, які завоювали безліч нагород на міжнародних конкурсах.

White Widow, Super Lemon Haze, Arjan’s Haze;

Green House Seeds приділяє особливу увагу смаковим якостям і ефектам своїх сортів. Компанія бере активну участь у наукових дослідженнях і розвиває генетику насіння конопель.

Green House Seeds використовує як традиційні, так і сучасні методи генетичного аналізу. Селекціонери компанії працюють над створенням сортів з унікальними профілями канабіноїдів і терпенів.

Barney’s Farm

Barney’s Farm – це виробники насіння конопель, які стали популярними завдяки своїм екзотичним і потужним сортам. Компанія була заснована в 1980-х роках і відтоді завоювала безліч нагород.

Blue Cheese, Pineapple Chunk, Critical Kush;

Barney’s Farm відома своїми експериментальними сортами та оригінальними гібридами. Компанія пропонує як оригінальне насіння марихуани, так і унікальні кроси.

Компанія використовує генетичний аналіз і кропіткий відбір батьківських рослин. Селекціонери Barney’s Farm працюють над поліпшенням врожайності, смаку і стійкості до хвороб.

DNA Genetics

DNA Genetics була заснована в Каліфорнії та швидко завоювала популярність завдяки своїм високоякісним сортам. Сьогодні DNA Genetics є одним із провідних сідбанків у світі.

Tangie, Chocolope, LA Confidential;

DNA Genetics спеціалізується на створенні сортів з високою концентрацією ТГК і унікальними смаковими профілями. Компанія активно досліджує генетику і розробляє нові методи селекції.

Селекціонери DNA Genetics використовують як традиційні методи, так і сучасні технології, такі як молекулярна біологія та геномне редагування, для створення нових сортів.

Чому ці сідбанки найкращі?

Ці сідбанки виділяються на ринку завдяки високій якості продукції, інноваційним методам селекції та широкій лінійці сортів. Вони пропонують придбати семена марихуани, яке гарантує чистоту генетики й стабільність характеристик.

Зі зростанням легалізації марихуани в різних країнах, виробники насіння конопель продовжують розширювати свої лінійки та покращувати генетику. Очікується, що найближчими роками ринок продовжуватиме зростати, пропонуючи все більше унікальних і високоякісних сортів.