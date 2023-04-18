Коли справа доходить до вибору найкращого смартфона, потрібно враховувати багато факторів. Від продуктивності та якості камери до часу автономної роботи та дизайну, кожен телефон має свої сильні та слабкі сторони. У цій статті ми порівняємо деякі з найкращих смартфонів 2023 року з iPhone 14 Pro Max.

Згідно з Tom’s Guide 1, до найкращих смартфонів 2023 року належать Samsung Galaxy S23 Ultra, Apple iPhone 14 Pro Max, Apple iPhone 14 Pro, Google Pixel 6a, OnePlus 11, Samsung Galaxy S23, Google Pixel 7 Pro, Apple iPhone 14, Apple iPhone 14 Plus, Apple iPhone SE (2022), Samsung Galaxy S22 і Samsung Galaxy Z Fold 4.

Samsung Galaxy S23 Ultra багато хто вважає одним з найкращих телефонів Android на ринку. Він оснащений великим OLED-дисплеєм з високою роздільною здатністю і частотою оновлення до 120 Гц. Телефон працює на базі процесора Snapdragon 8 Gen 2 і має до 12 ГБ оперативної та до 1 ТБ постійної пам’яті. Система камер на S23 Ultra також вражає, з ширококутним об’єктивом, який має роздільну здатність 200 Мп.

З іншого боку, iPhone 14 Pro Max є топовим смартфоном Apple. Він оснащений великим OLED-дисплеєм з високою роздільною здатністю і частотою оновлення до 120 Гц. Телефон працює на базі чіпа Apple A16 Bionic і має до 6 ГБ оперативної та до 1 ТБ постійної пам’яті. Система камер на iPhone 14 Pro Max також вражає, з трьома об’єктивами, які пропонують ширококутні, надширококутні та телеоб’єктиви.

Унікальні фішки моделей Iphone 14про макс

iPhone 14 Pro Max має кілька унікальних особливостей, які відрізняють його від інших топових смартфонів 2023 року. Деякі з цих особливостей включають в себе:

Динамічний острів: Це абсолютно новий спосіб взаємодії з вашим iPhone. Він видозмінюється залежно від ваших програм і може реєструвати дотики навіть там, де немає сенсорного екрана.

Дисплей ProMotion: Якщо ви переходите з iPhone старішої моделі, ніж iPhone 13 Pro, ви вперше побачите технологію ProMotion на iPhone. Ця технологія забезпечує адаптивну частоту оновлення до 120 Гц.

Постійно увімкнений дисплей: Постійно увімкнений дисплей вимикається тоді, коли це найзручніше, наприклад, коли ви кладете iPhone лицьовою стороною вниз.

Нові камери: iPhone 14 Pro Max оснащений 48-мегапіксельною основною камерою з оптичною стабілізацією зображення другого покоління зі зміщенням сенсора та 12-мегапіксельним 2-кратним телеоб’єктивом з чотирипіксельним сенсором.

Довший час роботи від акумулятора: iPhone 14 Pro Max збільшив час автономної роботи порівняно з попередніми моделями.