Найгарячіше на Курахівському напрямку – Генштаб

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 95. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема скидають КАБи, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно на Покровському та Курахівському.

Про це йдеться у зведенні Генштаба ЗСУ станом на 16:00.

На Покровському напрямку в районах населених пунктів Селидове, Промінь, Сухий Яр та Михайлівка триває дев’ять боєзіткнень. Наразі українськими захисниками відбито 15 атак ворога в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Променя, Селидового та Михайлівки.

в районах населених пунктів Селидове, Промінь, Сухий Яр та Михайлівка триває дев’ять боєзіткнень. Наразі українськими захисниками відбито 15 атак ворога в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Променя, Селидового та Михайлівки. Найгарячіше на Курахівському напрямку, тут триває 13 боєзіткнень в районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне. А ще тринадцять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками.

Окупанти не припиняють застосовувати артилерію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами опинились райони населених пунктів Павлівка, Ходине, Княжичі, Басівка, Журавка, Ромашкове, Водолаги, Мощенка, Велика Писарівка, Грем’яч, Жовідь. Також, авіація противника завдала ударів по районах населених пунктів Жовідь та Новеньке.

За наявною інформацією на даний час, ворог завдав 7 авіаударів по території Курської області рф, застосувавши 17 КАБ.