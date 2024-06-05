Найближчими тижнями США оголосять про нові поставки військової допомоги Україні

Найближчим часом США повідомляють про нові поставки військової допомоги Україні.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на борту президентського літака, який вилетів до Франції.

“Я думаю, що найближчими тижнями можна очікувати оголошень про подальші поставки значної потужності в Україну. Я думаю, що нам потрібно надіслати чітке повідомлення Путіну, що він не може пережити нас і що він не може нас розділити”, — сказав Салліван на борту президентського літака, який вилетів до Франції.

За його словами, це буде “чудова можливість протягом найближчих тижнів поставити не просто крапку в кінці цього речення, а знак оклику”.

Салліван відзначив, що зброя, яка надходить на поле бою у тих масштабах і кількості за останні кілька днів і тижнів, вплинула на ситуацію на фронті.