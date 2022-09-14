Найближчими днями в Україні буде хмарно з проясненнями, часом дощі

Хмарна погода з проясненнями очікується в Україні в четвер, 15 вересня, повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі в західних і східних областях очікуються дощі, на решті території без істотних опадів. Удень у більшості областей помірний, на Закарпатті та в Карпатах місцями значний дощ, у південній частині невеликі дощі.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах, на півдні та сході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, на Закарпатті та півдні країни до 16°; удень в Україні 16-21°, у південній частині 23-28°, на Одещині до 30°, у Карпатах 10-15°.

У Києві 15 вересня вночі без опадів, удень дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, удень 17-19°.

У п’ятницю, 16 вересня, в Україні також буде хмарно з проясненнями. Часом дощі (вночі 17 вересня місцями невеликі); також у п’ятницю в південних, уночі і центральних та північних областях без істотних опадів.

Уночі та вранці місцями туман. Вітер західний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, удень 16-21°, у центральних та східних областях 19-24°; у південній частині країни вночі 14-19°, удень 25-30°; 17 вересня у західних та північних областях вночі 6-11°, удень 11-16°.

У Києві 16 вересня вночі без істотних опадів, удень невеликий дощ. У суботу, 17 вересня, вночі місцями невеликий, вдень помірний дощ.

Вітер західний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура 16 вересня вночі 13-14°, удень 18-20°; 17 вересня вночі близько 10°, удень 12-14°.