Найближчими днями в більшості областей України – сніг

У понеділок, 11 грудня, в Україні часом невеликий, у східних областях та на Закарпатті помірний мокрий сніг і дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

У східних і центральних областях місцями ожеледь, у південній частині вночі та вранці місцями туман. На дорогах країни, крім південного сходу, місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вночі у східних та західних областях 1-6° морозу, вдень у південній частині 3-8° тепла.

У Києві в понеділок часом невеликий мокрий сніг і дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.

У вівторок, 12 грудня, в Україні часом невеликий, у Карпатському регіоні та східних областях помірний мокрий сніг і дощ, вночі в більшості північних і центральних областей без суттєвих опадів.

На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вдень у південній частині України 3-8° тепла, у Криму до 11°.

У Києві у вівторок вночі без суттєвих опадів, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.