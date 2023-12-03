Суспільство

Найближчими днями на дорогах України місцями ожеледиця

3 Грудня 2023 20:59
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У понеділок, 4 грудня, в Україні без суттєвих опадів, лише в Криму та Приазов’ї невеликий дощ і мокрий сніг, вдень на Закарпатті невеликий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних і північних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.

Температура в західних і північних областях вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу; на решті територій вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Києві в понеділок без суттєвих опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 1-3° морозу.

В Україні у вівторок, 5 грудня, без опадів. На дорогах, крім південної частини, місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура в західних і північних областях вночі 5-10° морозу, у північно-західних областях до 14° морозу, вдень 1-6° морозу; на решті територій вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°, у південній частині та на Закарпатті 1-5° тепла.

У Києві у вівторок без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 1-3° морозу.


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