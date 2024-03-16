Суспільство

Найближчої доби в Україні буде до +13°

16 Березня 2024 21:00
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Водоспад Гук, Івано-Франківська область / Фото В.Германов

У неділю, 17 березня, у західних, удень і на Вінниччині, Житомирщині та Київщині областях дощ, у Карпатах – із мокрим снігом, на решті територій України без суттєвих опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці в південних і центральних областях місцями туман.

Вітер південно-західний, у західних областях із переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла, у Карпатах протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.

У Києві в неділю вночі та в першій половині дня без суттєвих опадів, у другій половині – дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

У понеділок, 18 березня, у західних областях України місцями невеликий мокрий сніг, температура вночі від 2° тепла до 3° морозу і вдень 0-5° тепла.

На решті територій помірний дощ, вночі з мокрим снігом, у східній, вночі та в південно-східній частині подекуди невеликі опади, температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла, у південній та східній частині 8-13°.

Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві в понеділок дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.


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