Суспільство

Найближчі дні в Україні будуть дуже теплими
8 Березня 2025 20:59
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Харків. Сад Шевченка / Фото Светлана Передерий
Харків. Сад Шевченка / Фото Светлана Передерий

У неділю, 9 березня, в Україні без опадів, у східних областях вночі та вранці місцями туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 13-18° тепла, на узбережжі морів 7-12°.

В Києві температура вночі від 1-3° тепла, вдень 16-18°.

В понеділок, 10 березня, в Україні без опадів. У південній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 13-18°, на узбережжі морів 7-12° тепла.

У Києві температура вночі 3-5° тепла, вдень 16-18°.


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