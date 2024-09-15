Найбільш загрозлива ситуація на фронті склалася на трьох напрямках – Генштаб

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. Загалом, від початку доби вже відбулося 100 бойових зіткнень. Найбільше їх зафіксовано на Курахівському, Покровському та Лиманському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів на Харківщині, Чернігівщині та Сумщині постраждали, зокрема, громади населених пунктів Грабовське, Вовківка, Миропілля, Лугівка, Воронівка, Тимофіївка. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по районах Яструбиного, Білопілля, Юнаківки, Басівки, Воронівки та Нової Слободи.