Нафтогаз знов судитиметься з Газпром

НАК “Нафтогаз України” подала прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі щодо дій ПАТ “Газпром”, йдеться у повідомленні компанії.

“Нафтогаз” вимагає від “Газпрому” гроші за транспортування газу територією України, які російська компанія не сплатила вчасно та в повному обсязі.

“Ми змусимо “Газпром” заплатити. “Нафтогаз” також оцінює можливість заявлення додаткових вимог. Ми використаємо наш досвід перемог над “Газпромом” в арбітражі”, – заявив голова правління “Нафтогазу” Юрій Вітренко.

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого постійно скорочує транспортування газу українським маршрутом. За контрактом “Газпром” мав би транспортувати 40 млрд кубів газу або заплатити за доставку до Європи.