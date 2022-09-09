Економіка

Нафтогаз знов судитиметься з Газпром

9 Вересня 2022 18:43
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НАК “Нафтогаз України” подала прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі щодо дій ПАТ “Газпром”, йдеться у повідомленні компанії.

“Нафтогаз” вимагає від “Газпрому” гроші за транспортування газу територією України, які російська компанія не сплатила вчасно та в повному обсязі.

“Ми змусимо “Газпром” заплатити. “Нафтогаз” також оцінює можливість заявлення додаткових вимог. Ми використаємо наш досвід перемог над “Газпромом” в арбітражі”, – заявив голова правління “Нафтогазу” Юрій Вітренко.

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого постійно скорочує транспортування газу українським маршрутом. За контрактом “Газпром” мав би транспортувати 40 млрд кубів газу або заплатити за доставку до Європи.


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Нафтогаз знов судитиметься з Газпром
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