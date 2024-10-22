Надійне кріплення для перевезення велосипедів

Перевезення велосипеда автомобілем – це зручний спосіб забезпечити активний відпочинок або швидко дістатися до місця велоподорожі. Сьогодні існує безліч варіантів для кріплення велосипедів на транспортний засіб, які дозволяють перевозити його без шкоди та з максимальним комфортом для водія. Надійне кріплення для велосипеда забезпечує зручне транспортування та зберігає вашого велодруга у безпеці під час руху на різні відстані.

Види кріплень для велосипедів

Існують три основні види кріплень для перевезення велосипедів автомобілем:

На дах авто – це рішення допомагає не лише зекономити простір у багажнику, але й залишити його вільним для інших речей. Воно забезпечує надійну фіксацію велосипеда та зручний доступ до вашого багажу без необхідності вивантажувати велосипед. На фаркоп – ідеальне рішення для автомобілів, багажник яких повністю зайнятий або перевантажений речами. Такий варіант дозволяє зручно розмістити велосипеди ззаду, при цьому зберігаючи вільний доступ до салону та інших речей. Фіксації не впливає на аеродинамічні показники авто та є легким у монтажі й демонтажі. На задні двері – практичний варіант для компактних автомобілів, які не мають фаркопа або достатнього місця на даху. Кріплення на задні двері зручно встановлюється, не займає багато місця та дозволяє легко транспортувати кілька велосипедів одночасно.

Кожен із цих видів має свої переваги та особливості, залежно від типу автомобіля та ваших особистих потреб.

Переваги кріплення на дах авто

Кріплення для велосипеда на дах авто вважається одним із найпопулярніших та найзручніших варіантів для перевезення. Воно має кілька суттєвих переваг:

збереження доступу до багажника – ви зможете користуватися багажним відділенням без перешкод;

надійна фіксація – велосипед міцно кріпиться до даху, що забезпечує безпечне перевезення навіть на великих швидкостях;

багатофункціональність – після демонтажу кріплення можна використовувати для перевезення інших речей.

Цей тип кріплення особливо зручний для власників великих автомобілів, яким потрібне додаткове місце для інших речей.

Кріплення для велосипедів від Bagazhnik.ua

Компанія Bagazhnik.ua пропонує широкий асортимент кріплень для велосипедів різних типів та брендів. Вони є офіційним дистриб’ютором відомого шведського бренду THULE, який понад 80 років залишається лідером у виробництві багажних систем.

У асортименті їх магазину ви знайдете:

кріплення на дах для будь-яких типів авто;

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