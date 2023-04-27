Надходять повідомлення про звільнення заступника міністра оборони Росії Мізінцева

Кореспондент ВДТРК Сладков повідомив у своєму Telegram-каналі про відставку заступника голови Міністерства оборони Росії Михайла Мізінцева, який відповідав за тилове забезпечення російських військ. Воєнкор наголосив, що не знає про причини звільнення генерала, зазначивши, що формулювання «не впорався» до нього не підходить. Міністерство оборони Росії поки що не коментувало цю інформацію.

Джерело Telegram-каналу «Раніше за всіх. Ну майже» також підтвердив інформацію про зняття Мізінцева з посади. Причина кадрових змін також не розкривається.

Джерела іншого ТГ-каналу повідомляють, що в МО

РФ ціла низка високопоставлених звільнень. Такий, мабуть, ефект від відвідування Путіним окупованих територій.

“Розлючені і обізнані на реальному становищі справ офіцери в полях, вочевидь, розуміли – це їх шанс донести до президента справжні проблеми, а намагатися зараз замилити нюанси, що стирчать колодою в оці, які так красиво розписують у щоденних доповідях нагору – буде просто на просто злочином щодо російської солдата. Мабуть, розповіли про якісь речі, як є. Полетіли голови”.