“Надалі їх ставатиме більше” – Зеленський про F-16

Наразі винищувачі F-16 в українському небі, і їх буде більше.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив у відеоролику, присвяченому шляху отримання Україною винищувачів F-16.

«Закрити небо чи дати літаки Україна просила партнерів із першого дня повномасштабного російського вторгнення. Ми знали, що це можливо, що світ має для цього силу. Заради цієї мети ми об’єднали політичну, дипломатичну та військову роботу. Поступово, крок за кроком, нам вдалося досягти результату. Літаки F-16 уже в українському небі. І їх буде ще більше!» – запевнив Зеленський.

У відеоролику, оприлюдненому Президентом, йдеться про всі етапи роботи з міжнародними партнерами, які долучилися до створення авіаційної коаліції, та підготовку українських пілотів і механіків до роботи з F-16.