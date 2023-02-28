Над Петербургом закрили повітряний простір

Над Санкт-Петербургом та Ленінградською областю закрили 200 квадратних кілометрів повітряного простору. Громадянські літаки перевели до зони очікування. Про це пишуть російські ЗМІ.

Десятки тисяч користувачів стежать за рейсами, що кружляють біля закритого району.

На території введено план «Килим» – його вводять при незаконному перетині кордону, а також при появі в повітряному просторі невідомих об’єктів. Сигнал означає, що всі повітряні судна мають негайно сісти чи залишити район.

У середині лютого в Ленінградській області вже запроваджували такий сигнал — тоді закрили повітряний простір над містом Лодейне поле. Можливо, закриття неба пов’язане з масовою атакою безпілотників — уночі були атаковані Білгород та нафтобаза «Роснефти» у Туапсе.