Над Києвом збили кілька російських ракет

Над Києвом ППО збила кілька російських ракет. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
“Відбою повітряної тривоги немає! Залишайтеся в укриттях! ППО продовжує працювати”, – попередив він.
Поділитися:
Над Києвом ППО збила кілька російських ракет. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
“Відбою повітряної тривоги немає! Залишайтеся в укриттях! ППО продовжує працювати”, – попередив він.
Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал