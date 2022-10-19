Кримінал

Над Києвом збили кілька російських ракет Над Києвом ППО збила кілька російських ракет. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. “Відбою повітряної тривоги немає! Залишайтеся в укриттях! ППО продовжує працювати”, – попередив він. Поділитися:



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