Суспільство

Над Дніпропетровщиною збили 2 ракети і 5 “Шахедів”  − ОВА
18 Липня 2024 08:44
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дніпро, дрони, ракети
Ілюстративне фото / AP

Вночі 18 липня підрозділи ПвК “Схід”  знищили 2 ракети і 5 “Шахедів” над Дніпропетровською областю.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Він також додав, що напередодні ввечері ракетний удар пережила Синельниківщина. Там сталася пожежа, але минулося без постраждали.

Крім того, російські загарбники продовжували атакувати дронами-камікадзе та артилерією Нікопольський район. Окупанти поцілили по Покровській та Марганецькій громадах і по Нікополю. 

“Саме райцентру дісталося найбільше. Там постраждали двоє чоловіків – 51 та 60 років. Їм надали необхідну меддопомогу. Лікарі оцінили їхній стан як середньої тяжкості”, − повідомив Лисак.

У результаті російських ударів пошкоджені житлова двоповерхівка й 13 приватних будинків, знищені 2 господарські споруди і ще 6 пошкоджені, понівечені сонячні панелі та авто. Крім того, горів магазин, пожежу оперативно загасили.


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