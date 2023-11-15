Націоналізація “ПриватБанку” була законною, – апеляційний суд

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва 15 листопада підтвердив, що націоналізація “ПриватБанку” у 2016 році була законною і що неможливо повернути банк колишнім власникам.

Про це йдеться на сайті Нацбанку України.

Апеляційний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) від 18 квітня 2019 року, яким тоді задовольнили позов колишнього співвласника “ПриватБанку” Ігоря Коломойського до НБУ, Кабміну, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Те рішення ОАСК визнавало протиправними і скасовувало рішення держави про націоналізацію банку.

“Національний банк вітає рішення суду апеляційної інстанції. Рішення про виведення неплатоспроможного «ПриватБанку» за участю держави ухвалювалося відповідно до норм чинного законодавства, було підтримане РНБО та урядом з метою забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян. Сьогодні, через 6 років, суд підтвердив неможливість повернення «ПриватБанку» колишнім власникам, на докапіталізацію якого держава витратила понад 155 млрд гривень. (…) Усі рішення державних органів щодо націоналізації «ПриватБанку» є чинними”, – пише фахівець юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Націоналізація “ПриватБанку” відбулась 18 грудня 2016 року через його неплатоспроможність. НБУ зафіксував проблеми із достатністю рівня капіталу, кредитним портфелем та виконанням нормативів установою. Після стрес-тестування банку став зрозумілий масштаб проблем, який загрожував стійкості всієї банківської системи України. Нацбанк порекомендував власникам “ПриватБанку” вжити відповідних заходів, але вони провалили терміни трансформації та не виконали її в повному обсязі. Йшлося про переведення кредитної заборгованості перед банком на прозорі дійсні бізнеси із реальними заставами, достатніми для обслуговування кредитів, що дозволило б банку перейти в рамки адекватності капіталу.

“ПриватБанк” у 1992 році був одним із перших комерційних банків в Україні. Станом на 2016 рік у банку відкрили рахунки понад 22 мільйони клієнтів. Фінустанова обслуговувала приблизно 60% транзакцій та половину платіжних карток, випущених в Україні. У банку на той час було сконцентровано 40% депозитів всієї банківської системи. До передання банку державі ним володіли Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, які контролювали 92% акцій.