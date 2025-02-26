Начальник штабу бригади “Азов” Кротевич залишає посаду після 10 років служби

Підполковник Богдан Кротевич із позивним “Тавр” завершив свою службу і залишає посаду начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення “Азов”.

Про це повідомили в бригаді, подякувавши Кротевичу за понад 10 років відданої служби.

Кротевич приєднався до “Азову” у 2014 році і пройшов шлях від піхотинця до командира взводу.

“Друг “Тавр” брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС, докладав зусиль для розвитку підрозділу. У 2021 році він очолив штаб “Азову”. Після початку повномасштабного вторгнення “Тавр” приймав участь в управлінні обороною Маріуполя і був надійним помічником командира”, – йдеться у повідомленні бригади.

Після повернення з полону в вересні 2022 року він почав відновлення боєздатності підрозділу і масштабування його до 12-ї бригади “Азов”.

“Повернувшись до виконання обовʼязків начальника штабу бригади, “Тавр” докладав значних зусиль для забезпечення успішної оборони та контрнаступальних дій “Азову” на Кремінському та Торецькому напрямках”, – додали в “Азові”.

Чому Кротевич залишає посаду – наразі невідомо.