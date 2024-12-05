Політика

Начальник російського генерального штабу говорив з головою армії США після атаки “Орєшніком”
5 Грудня 2024 07:19
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генштаб, рф, сша
Валерій Герасимов / Фото з відкритих джерел

Начальник Генерального штабу Росії генерал Валерій Герасимов провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном, у ході якої обговорювався, зокрема, удар ракети “Орєшнік” по Україні.

Про це пише The New York Times, ABC News.

Розмова відбулася 27 листопада, через шість днів після атаки ракетою “Орєшнік” на місто Дніпро. Цей удар президент РФ Володимир Путін назвав відповіддю на дозвіл Україні застосовувати американські ракети по російській території. Запуск ракети супроводжувався заявами Путіна про те, що Росія має право завдавати ударів по країнах, які постачають зброю Києву.

Під час бесіди Герасимов запевнив, що запуск “Орєшніка” був запланованим заздалегідь і не є прямою відповіддю на використання Україною американських ракет ATACMS. Як зазначає ABC News, Герасимов також ініціював розмову, щоб попередити США про випробування гіперзвукових ракет у східній частині Середземного моря. Він звернувся до американських військово-морських сил із закликом уникати цільової зони для гарантування безпеки.

Речник генерала Брауна, капітан Джеріл Дорсі, повідомив, що генерал погодився на прохання Герасимова не розголошувати деталі дзвінка до його завершення. У ході розмови обговорювалися питання глобальної та регіональної безпеки, зокрема ситуація в Україні.


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