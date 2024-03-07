Начальник академії генштабу РФ заявив, що війна в Україні може перерости у “великомасштабну війну в Європі”

Воєнні дії Росії в Україні, можуть перерости у велику війну в Європі. Це буде вина Заходу, який втягує РФ у нові конфлікти.

Про це заявив начальник академії генштабу генерал-полковник Володимир Зарудницький у статті для журналу “Військова думка”, пише The Moscow Times.

“Не виключена можливість ескалації конфлікту в Україні у великомасштабну війну в Європі. Істотно зростає ймовірність цілеспрямованого втягування нашої держави у нові воєнні конфлікти”, — написав Зарудницький.

За його словами, США та їх союзники “усіма способами намагаються зберегти свою гегемонію” і поставили собі завдання завдати Росії “стратегічної поразки”. Також Захід домагається зміни влади у Кремлі, щоб обмежити суверенітет країни та зруйнувати її територіальну цілісність. Тому, навіть із закінченням війни в Україні “кризова конфронтація” Росії та Заходу не завершиться. “Запущений процес трансформації наявного світоустрою пов’язаний зі зростанням суперечностей, вирішення яких фактично завжди призводить до застосування військової сили”, – наголосив Зарудницький.