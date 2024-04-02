Суспільство

НАБУ викрило колишнього радника ОП Шила на заволодінні майже 100 млн на трансформаторах для УЗ

2 Квітня 2024 11:32
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сап, набу
Затримання зловмисників / НАБУ

НАБУ та САП Національне викрили  організаторів схеми заволодіння 94,7 млн грн на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами в АТ “Укрзалізниця”.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

З червня по грудень 2022 року лідер групи через підконтрольних службових осіб УЗ забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю.

Як повідомляють джерела, йдеться про ексрадника Офісу президента Артема Шила.

НАБУ вказує, що він організував підготовку та направлення до УЗ листа “Щодо загроз державній безпеці”, який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами.

Компанію-переможця контролює громадянин Білорусі, який має зв’язки з Росією.

Переможець закупівлі через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав УЗ за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі.

“Унаслідок реалізації схеми впродовж 2022-2024 рр. “Укрзалізниця” зазнала збитків на суму 94,7 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд”, – йдеться в повідомленні.

Завдяки діям НАБУ та САП суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника. Лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи затримали.


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