НАБУ повідомило про підозру керівниці одеського аеропорту через багатомільйонні збитки

Виконувачці обов’язків генерального директора КП «Міжнародний аеропорт Одеса» оголосили підозру у зловживанні владою, яке призвело до збитків підприємству на понад 15,6 млн гривень.

Як повідомили у НАБУ, слідство встановило: посадовиця свідомо не подала заявку на сертифікацію аеродрому, що з 2003 року давала комунальному підприємству право отримувати прибуток від авіакомпаній за зліт, посадку та стоянку літаків.

Реклама

Реклама

Крім того, замість захисту інтересів комунального підприємства підозрювана сприяла тому, щоб статус експлуатанта аеропорту отримала приватна компанія.

У грудні 2020 року саме ця структура перебрала на себе функції аеропорту й почала заробляти на обслуговуванні рейсів. За даними НАБУ, громада Одеси через це втратила понад 15 мільйонів гривень доходу.

Підозру жінці оголошено за ч. 2 ст. 364 ККУ — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

У НАБУ не називають імені підозрюваних, але у міській раді Одеси повідомляють, що в. о. керівника аеропорту є Ольга Макогонюк.

Ця справа розглядається у ширшому контексті багаторічних корупційних схем навколо аеропорту “Одеса”. Раніше слідство встановило, що у 2011 році бізнесмени Борис Кауфман та Алекс Борухович організували схему, яка фактично позбавила місто контролю над стратегічним об’єктом.

У червні 2025 року Вищий антикорсуд затвердив за цією справою угоду про визнання винуватості сімох людей. Суд присудив обвинуваченим позбавлення волі на строк від 7 до 8 років. Але з огляду на те, що фігуранти надали викривальні свідчення, їх звільнили від покарання зі встановленням іспитового строку.

За окремі злочини фігурантів звільнили від відбування покарання через закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Окрім того, обвинуваченим присудили мільйонні штрафи. Загалом засуджені взяли на себе зобов’язання сплатити на користь держави/територіальної громади Одеси кошти та передати майна на суму, яка перевищує 1 млрд гривень. У САП назвали це найбільшою угодою в історії застосування угод про визнання винуватості.