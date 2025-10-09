НАБУ підозрює в хабарництві прокурора ОГП та адвокатів: що кажуть в Офісі генпрокурора

Прокурора Офісу Генерального прокурора та адвокатів викрили у підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі 3,5 млн доларів. Кошти призначалися нібито для подальшої передачі прокурорам САП та суддям Вищого антикорупційного суду за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ.

Про це повідомили в НАБУ.

За даними слідства, у період з 10 лютого по 18 вересня 2025 року адвокати, у змові з прокурором Офісу Генерального прокурора, запропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ вирішити питання про її закриття шляхом підкупу посадових осіб САП та ВАКС.

“Зловмисники взяли на себе зобов’язання виступити посередниками в отриманні та передачі грошових коштів. Сума неправомірної вигоди, до надання якої підбурювали підозрюваного, за час їхньої злочинної діяльності зросла з початкових 2 млн до 3,5 млн доларів”, – йдеться в повідомленні НАБУ.

За даними слідства, співучасники розробили детальний план, який передбачав передачу неправомірної вигоди частинами. На момент викриття детективами НАБУ прокурор та адвокати встигли отримати від підозрюваного 200 тис. доларів.

Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх можливих учасників злочинної схеми та документування їхньої діяльності.

Слідчі дії / Фото: НАБУ

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора України, детективи НАБУ в рамках досудового розслідування в одному із кримінальних проваджень провели обшуки у двох прокурорів ОГП.

Відомо, що один із працівників ОГП нібито міг бути посередником при передачі неправомірної вигоди в сумі 3,5 млн суддям Вищого антикорупційного суду. Роль другого прокурора, його дії та можлива причетність до корупційних правопорушень не конкретизована, як і обґрунтованість підстав проведення обшуку.

“Водночас зазначений прокурор входить у групу прокурорів з розслідування кримінальних проваджень, в рамках яких досліджуються факти можливої протиправної діяльності детективів НАБУ, зокрема керівника одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, Магамедрасулова, який підозрюється у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України)”, – йдеться в повідомленні.

Як підкреслили в ОГП, саме під час цього розслідування проти прокурора починаються дії, які викликають обґрунтовані сумніви щодо їхньої об’єктивності.

“У цьому контексті вбачається ризик конфлікту інтересів та вибіркового застосування слідчих механізмів з боку детективів НАБУ та прокурорів САП. Це залишає серйозні запитання щодо справжніх мотивів розслідування і неупередженості його учасників”, – зазначили в Офісі генпрокурора.