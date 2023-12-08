Кримінал

На Житомирщині внаслідок пожежі загинули троє дітей

8 Грудня 2023 16:32
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пожежа

У с. Вербівці Коростенського району Житомирської області сталося загоряння в житловому будинку, унаслідок пожежі загинули троє дітей, їхня мати дістала опіки, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

“Сьогодні вдень у с. Вербівка Коростенського району сталося загорання у житловому будинку. Коли пожежники прибули на місце події, дім уже був охоплений полум’ям. Гасити пожежу надзвичайникам допомагали вогнеборці місцевої пожежної охорони з двох сіл, проте, аби повністю її ліквідувати, знадобилося майже 1,5 год. На жаль, врятувати життя трьох дітей віком від 2 до 5 років не вдалося. Мама малюків, 1986 року народження, отримала опіки”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попередня причина загоряння – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.


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