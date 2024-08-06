Кримінал

На Житомирщині командир частини перетворив підлеглих на будівельників
6 Серпня 2024 18:15
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армія, прокуратура
На Житомирщині затримали командира військової частини / Фото: Спецпрокуратура у сфері оборони

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру командиру військової частини, який залучив військовослужбовців до будівництва власного будинку та магазину.

Про це повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

За даними слідства підозрюваний залучив підлеглих йому військовослужбовців до проведення робіт з будівництва власного приватного будинку та магазину.

При цьому, спричинив матеріальну шкоду державі у вигляді безпідставного нарахування вказаним військовослужбовцям грошового забезпечення та додаткових виплат на суму понад 378 тис. грн.

Командира затримано, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.


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