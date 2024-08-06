На Житомирщині командир частини перетворив підлеглих на будівельників

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру командиру військової частини, який залучив військовослужбовців до будівництва власного будинку та магазину.

Про це повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

За даними слідства підозрюваний залучив підлеглих йому військовослужбовців до проведення робіт з будівництва власного приватного будинку та магазину.

При цьому, спричинив матеріальну шкоду державі у вигляді безпідставного нарахування вказаним військовослужбовцям грошового забезпечення та додаткових виплат на суму понад 378 тис. грн.

Командира затримано, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.