На Житомирщині чоловік застрелив власну дружину і доньку у, після чого скоїв самогубство

На Житомирщині 43-річний чоловік застрелив свою 7-річну дочку та 43-річної дружину, після чого скоїв самогубство.

Про це повідомила поліція Житомирської області.

“Попередньо встановлено, що смерть 7-річної дівчинки, 43-річної жінки та 43-річного чоловіка наступила внаслідок вогнепального поранення. Одна із версій події: чоловік вистрелив у дитину та жінку, а потім скоїв самогубство”, – йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюються обставини події у межах кримінального провадження за п. 2 п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство двох або більше осіб та малолітньої дитини.

Призначено низку експертиз. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.