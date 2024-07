На Землі через кліматичну кризу зростає тривалість дня

Танення льодовикових щитів і льодовиків призводить до підвищення рівня моря, перенесення маси від полюсів до екватора. Через це збільшується сплющеність Землі й тривалість дня.

Про це йдеться в науковому дослідженні з журналу roceedings of the National Academy of Sciences of the USA, передає “Суспільне”.

Сучасні зміни клімату є безпрецедентними, кажуть дослідники. За останні десятиліття це прискорило танення льодовиків і полярних льодовикових щитів, а це своєю чергою призвело до підвищення рівня Світового океану. Таке переміщення маси від полюсів до екватора значно збільшило похилість Землі та тривалість світлового дня (LOD) з 1900 року.

“Ми показуємо, що нинішні темпи зростання є вищими, ніж будь-коли у 20 столітті. Якщо буде високий рівнем викидів, спричинений кліматом темп збільшення тривалості дня продовжуватиме зростати і може досягти вдвічі більшої швидкості, ніж зараз”, — ідеться в статті.

Кліматична тенденція зміни тривалості дня коливалася між 0,3 і 1,0 мс/рік у 20-му столітті, але прискорилася до 1,33 ± 0,03 мс/рік з 2000 року.

Вчені припускають, що швидкість LOD, спричинена кліматом, може досягти 2,62 ± 0,79 мс/рік до 2100 року.