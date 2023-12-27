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На заводі Tesla на одного з інженерів напав робот — ЗМІ

27 Грудня 2023 12:18
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робот

На заводі Tesla у Техасі один із роботів травмував інженера, переплутавши його з деталлю для автомобіля, повідомляє DailyMail.

Про це стало відомо зі звіту щодо травм на виробництві від 2021 року, який подається федеральним регулювальним органам США.

Згідно з даними з цього документа, коли співробітник Tesla займався налагодженням програмного забезпечення, робот, призначений для збирання і переміщення алюмінієвих деталей, затиснув його, встромивши у спину і руку свої металеві кігті, внаслідок чого чоловік дістав «відкриті рвані рани».

У компанії наполягають, що жодних відгулів робітникові після цього не знадобилося, оскільки травми виявилися нібито несерйозними.

Водночас, за словами очевидців, з якими поспілкувалися журналісти, насправді все виглядало досить драматично.

«Коли інженер Tesla, що стікав кров’ю, спробував вирватися з рук складального робота, інший робітник натиснув кнопку аварійної зупинки. Звільнившись, інженер упав у жолоб, призначений для збору алюмінієвого брухту, залишивши за собою кривавий слід», — розповіли на сайті технічних новин The Information.


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