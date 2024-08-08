На Закарпатті затримали депутата, який здійснював діяльність проти України

Прикордонники затримали на Закарпатті депутата з Черкаської області при спробі незаконно перетнути кордон зі Словаччиною.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Прикордонники Чопського загону затримали громадянина України, який намагався у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон. Його під час патрулювання виявив прикордонний наряд відділу “Великий Березний” за кількасот метрів від держрубежу. Невідому особу, яка прямувала у напрямку Словаччини, зупинили біля загороджувального паркану.

Під час проведення перевірочних заходів оперативні співробітники прикордонного загону встановили, що затриманий є депутатом однієї з міських рад Черкаської області, якого обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 і ч.3 ст.436-2 ККУ “Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників”.

Правопорушника доставили у прикордонний підрозділ з метою притягнення до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.204-1 КУпАП “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону україни”. Після проведення необхідних заходів чоловік вибув з прикордоння у супроводі співробітників відповідних правоохоронних органів.