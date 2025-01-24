На Закарпатті врятували обмороженого порушника кордону

На Закарпатті рятувальники та прикордонники врятували чоловіка, який намагався нелегально перетнути кордон із Румунією.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

24-річний мешканець Кіровоградщини вирішив дістатися сусідньої країни через високогірну ділянку кордону. Проте подолати складний маршрут йому не вдалося.

Через негоду, високий сніговий покрив і погану видимість пошуки тривали понад 7 годин. Зрештою чоловіка знайшли за 10 метрів від кордону.

Замерзлого порушника на Закарпатті знайшли за 10 метрів до кордону / Фото: ДПСУ

Замерзлий і виснажений порушник кордону був у такому стані, що навіть не міг говорити, розповідають рятувальники.

Прикордонники переодягли його у теплий одяг, напоїли гарячим чаєм і передали медикам. У лікарні у чоловіка діагностували загальне переохолодження та зневоднення. Наразі він перебуває в реанімації.